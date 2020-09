Lahti tunnettiin ennen väkivaltaisena paikkana, mutta nyt se kuuluu maan rauhallisimpiin seutuihin.

Helsingin yliopiston tuore katsaus kertoo Suomen henki­rikos­tilanteen säilyneen rauhallisena. Vuonna 2019 poliisin tietoon tuli 83 henki­rikosta eli 13 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018.

Kuluvasta vuodesta saattaa tulla huonompi, sillä kuuden ensimmäisen kuukauden aikana kirjattiin 56 epäiltyä henkirikosta. Osa niistä saattaa osoittautua itsemurhiksi.

Henkirikosten tekotavoista ei ole uutta kerrottavaa. Tyypillinen henkirikos tapahtuu yhä keski-ikäisten miesten alkoholinkäyttötilanteissa.

Lappi on ainoa maakunta, jossa uhreja on yli kolme 100 000:ta asukasta kohti. Ahvenanmaalla ei vuosina 2010–2018 tehty yhtään henki­rikosta. Tilastojen erikoisuus on Päijät-Häme Lahden ympärillä: vuosina 2010–2019 henkirikosten määrä siellä oli pudonnut 1,44:ään 100 000:ta asukasta kohti.

Lahti tunnettiin pitkään väkivaltaisena paikkana, Suomen Chicagona, mutta nyt seudusta on tullut yksi maan rauhallisimmista.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.