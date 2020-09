Kauppojen karkkihyllyt pitäisi jo siirtää sivummalle ja nostaa esiin terveellisempiä elintarvikkeita myös lapsille suunnatussa mainonnassa.

Yli puolet suomalaisista painaa liikaa. Yli­painosta on tullut kansan­terveydellinen ongelma, joka altistaa lukuisille eri sairauksille (HS.fi 22.9.).

Liikakilojen kanssa kamppailevien ihmisten syyllistämisen sijaan pitäisi miettiä, miten ihmisiä autetaan elämään terveellisemmin. Ruoka- ja liikuntatottumukset opitaan lapsuudessa, ja niiden muuttaminen on myöhemmin vaikeaa. Vanhemmilla on siten keskeinen rooli lasten tukemisessa. Mutta vanhemmatkin tarvitsevat tukea.

Ihminen on tietysti itse vastuussa siitä, mitä hän suuhunsa pistää, mutta asioita ei pidä tehdä liian vaikeiksi. Kouluissa ja työpaikoilla lounasruokia on jo kevennetty, millä on ollut suuri merkitys. Hyvä olisi, jos kaupat tukisivat ihmisiä esimerkiksi siirtämällä karkkihyllyt pois kassojen äärestä.

Lisäksi taajamat pitäisi rakentaa niin, että ne kannustaisivat ihmisiä arkiliikuntaan. On hyvä, jos ihmiset voivat kävellä tai pyöräillä töihin, kouluun, kauppaan ja harrastuksiin.

