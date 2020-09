Korkein oikeus teki tärkeän linjauksen päättäessään Pohjoismaisen vastarintaliikkeen lakkauttamisesta.

Korkein oikeus (KKO) määräsi viikolla uusnatsijärjestö Pohjoismaisen vastarintaliikkeen (PVL) lakkautettavaksi (HS 23.9.). Samansuuntaisen päätöksen olivat aiemmin tehneet alemmat oikeusasteet Pirkanmaan käräjäoikeus ja Turun hovioikeus.

Päätös oli merkittävä ja samalla historiallinen. Viimeksi Suomessa on määrätty jokin yhdistys oikeuden päätöksellä lakkautettavaksi 1970-luvulla.

Korkeimman oikeuden päätöksen mukaan PVL:n tavoitteet olivat perustuslaissa ja rikoslaissa säädettyjen yhteiskunnan perusteiden vastaisia, sillä yhdistyksen toiminta pyrki loukkaamaan muiden perus- ja ihmisoikeuksia.

PVL vetosi puolustuksessaan yhdistymisvapauteen ja sananvapauteen. KKO kirjoitti kuitenkin, että ”yhdistyksen toiminta oli ollut näiden oikeuksien väärinkäyttöä, koska yhdistyksen tavoitteena oli kansanvaltaisten rakenteiden kumoaminen tai muiden perus- ja ihmisoikeuksien olennainen vähentäminen”. Siksi PVL:n tavoitteet ja toiminta eivät saa tuomioistuimen mukaan yhdistymisvapauden tai sananvapauden suojaa. Se oli selkeä ja tärkeä linjanveto, joka ei jättänyt paljon epäselväksi.

Suomessa on vielä monia järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka tieten tahtoen leikkivät laillisuuden rajamailla. PVL:n epäillään jatkavan toimintaansa toisella nimellä, Kohti vapautta -liikkeenä. Myös Soldiers of Odin -järjestön toiminnan arvioidaan muistuttavan PVL:n toimintaa. Liivijengi United Brotherhood on puolestaan asetettu väliaikaiseen toimintakieltoon ja sen lakkauttaminen on oikeudessa harkinnassa.

Poliittisten puolueiden jäsenistä eniten tuomioita kansanryhmää vastaan kiihottamisesta on kertynyt perussuomalaisille, aina puheenjohtaja Jussi Halla-ahoa myöten. Perussuomalaisetkin on antanut lähtöpasseja henkilöille, joiden kannanotot ovat ainakin hyvien tapojen vastaisia. Joku haluaa aina kokeilla laillisuuden rajoja.

Korkeimman oikeuden päätös antaa ennakkotapauksena selkänojaa tutkia muidenkin yhdistysten toimia. Nyt on paalutettu raja, jonka yli kulkemista yhteiskunta ja oikeuslaitos eivät salli. Yhteiskunnallakin on oikeus puolustaa itseään.

