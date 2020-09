EU:n yhteinen ulkopolitiikka vaatii yksimielisiä päätöksiä, mutta yksimielisyyttä ei ole juuri mistään. Nyt Kypros estää pakotteet Valko-Venäjää vastaan vauhdittaakseen sitä, että EU koventaisi Turkki-linjaansa.

Euroopan unionilta vaaditaan jämerää yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Lähtökohta on kuitenkin vaikea. EU:n 27 jäsenmaata levittäytyvät laajalle alueelle, ja laajat ovat myös erot maiden ulko- ja turvallisuuspolitiikan tärkeysjärjestyksissä. EU:n yhteinen ulkopolitiikka puolestaan perustuu sille, että päätöksistä ollaan yhtä mieltä. Nyt EU-maat eivät ole samaa mieltä yhtä aikaa juuri mistään. Asetelmat ovat jumissa.

Kypros on koplannut EU:n linjan Valko-Venäjällä ja EU:n Turkin-politiikan ja estää määrätietoisesti Valko-Venäjään liittyvät pakotteet, kun ei saa mielestään EU-mailta tarpeeksi tukea Turkkia vastaan.

EU:lla on kaksi akuuttia ulkosuhteiden ongelmavyyhteä. Toinen on Valko-Venäjän tilanne ja venäläisen oppositiojohtajan Aleksei Navalnyin murhayritys. Toinen on Kreikan, Kyproksen ja Turkin kiista merirajojen loukkaamisesta itäisellä Välimerellä.

EU:lla on ulkosuhteidensa hoidossa kaksi leiriä. Kreikka, Kypros ja Ranska ajavat kovempaa linjaa suhteessa Turkkiin. Saksan johdolla muut maat vaalivat keskusteluyhteyttä Turkin kanssa. Vähäisin syy ei ole EU:n ja Turkin pakolaissopimus.

Ranska ei ole vain Kreikan ja Kyproksen asialla, vaan kyse on myös Libyan konfliktista. Ranska ja Turkki tukevat Libyassa eri puolia.

Loppuviikosta järjestettävässä Eurooppa-neuvoston kokouksessa EU-maiden johtajilla on paine saada päätös Valko-Venäjän pakotteista. Silti voi olla, että itäisen Välimeren tilanne vie huomion.

Saksa on tehnyt töitä saadakseen Kreikan, Kyproksen ja Turkin neuvottelemaan ja Kyproksen myöntymään pakotteisiin. Silti yhä kiistellään myös siitä, mistä edes neuvotellaan.

Kreikan, Kyproksen ja Turkin konfliktilla on pitkä historia, mutta nyt konflikti laajentuu ja uhkaa sekä EU:n etelärajaa että suhdetta Turkkiin. Asetelma repii myös Natoa sisältä, sillä EU:n ulkosuhteissa kaikki liittyy kaikkeen.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.