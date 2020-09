Matka Joulupukin luokse on liian hankala

Konkurssiaalto uhkaa vuosikymmenien sinnikästä työtä, jolla Lapin matkailusta tehtiin menestystarina.

Lahdessa, Jämsässä ja Naantalissa on kuultu viime aikoina ikäviä uutisia satojen työpaikkojen menetyksistä. Pääministeri Sanna Marin (sd) ja muut hallituksen ministerit ovat vierailleet kaupungeissa ja vakuuttaneet valtion auttavan kovia kokeneita. Hyvä niin.

Lapissa matkailu työllistää noin 10 000 ihmistä ja tuo vuosittain noin miljardin euron tulot. Koronaviruskriisi voi olla kohtalokas isku koko toimialalle, mutta Lapissa ei ole ministereitä nähty.

Päätös turistien tuplatestauksesta ja yli kolme vuorokautta matkakohteessa viipyvien asettamisesta karanteeniin oli Lapille pettymys. Matka Joulupukin luokse riskimaista, kuten Britanniasta, on liian hankala. Matkanjärjestäjät siirsivät katseensa Pohjois-Ruotsiin.

Lapissa on lähes 2 000 matkailualan yritystä, joista valtaosa on pieniä. Pienillä yrityksillä on usein heikommat puskurit kriisin varalle. Nyt konkurssiaalto uhkaa vuosikymmenien sinnikästä työtä, jolla Lapin matkailusta tehtiin menestystarina.

