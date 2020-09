Presidentinvaalien loppusuoran auetessa ilmestynyt The New York Timesin paljastusjuttu maalaa presidentistä kuvan velkoihinsa hukkuvana verojen välttelijänä.

The New York Times -lehden mukaan ensimmäisenä presidenttivuotenaan Donald Trump maksoi valtion tuloveroa vain 750 dollaria.­

Televisio­väittelyiden alkaminen varhain keski­viikkona Suomen aikaa on kellon­soitto, joka kertoo Yhdys­valtojen presidentin­vaalien viimeisen kierroksen alkaneen. Vaaleihin on enää 34 päivää.

Mielipidekyselyiden keskiarvon mukaan demo­kraattien ehdokas Joe Biden lähtee lokakuuhun noin seitsemän prosentin johtoasemassa. Johto on melko selvä, muttei välttämättä ratkaiseva. Demokraattien kannalta rohkaisevaa on, että ehdokkaiden kannatus on jähmettynyt paikalleen. Se tarkoittaa, että Donald Trump tarvitsee jotain isoa muuttaakseen tilanteen.