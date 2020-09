Kontula on mainettaan parempi asuinalue

Täydennysrakentaminen muutti Myllypuron entistä vetovoimaisemmaksi. Sama voi tapahtua myös Kontulassa.

Kontulan ostari on surullisen­kuuluisa levottomasta elämästä. Kontulalaiset ovat saaneet liian kauan odottaa ostos­keskuksen ympäristön siivousta ja rauhoittamista.

Ostoskeskuksen huono maine on leimannut koko kaupunginosaa, joka on mainettaan parempi. 1960- ja 70-luvuilla rakennetuissa kerrostaloissa asuu pitkäaikaisia asukkaita, jotka arvostavat kotiseutunsa hyviä puolia – kuten lähiluontoa ja hyviä liikenne­yhteyksiä.

Nyt kaupunki suunnittelee Kontulaan täydennysrakentamista, joka tuplaisi alueen asukasmäärän nykyisestä 14 000:sta. Luvassa on myös uusi ostoskeskus ja sen yläpuolelle asuntoja.

Muutos on tervetullut, mutta se on tehtävä yhdessä asukkaiden kanssa. HS:n haastattelemista asukkaista moni ei ollut ainakaan vielä kuullut, miten suuria muutoksia on edessä (HS 29.9.).

Täydennysrakentaminen muutti Myllypuron entistä vetovoimaisemmaksi. Sama voi tapahtua Kontulassa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.