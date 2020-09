Turkin tuki Azerbaidžanille Vuoristo-Karabahin sotatoimissa muuttaa suurvaltapoliittisen asetelman konfliktin ympärillä.

Azerbaidžanin ja Armenian yhteen­otot Vuoristo-Karabahin hallinnasta ovat jatkuneet laskenta­tavasta riippuen useita päiviä tai useita vuosi­satoja. Tällä viikolla nähdyt sota­toimet ovat kuitenkin vakavimpia vuosi­kausiin. Uhriluku on noussut yli kansain­välisen uutis­kynnyksen, ja sitä konfliktin osa­puolet myös haluavat. Varsinkin Azerbaidžan on turhautunut siihen asemaan, mihin konflikti uhkaa jäätyä, ja maa hakee nyt ratkaisua asiaan Turkin tuella.

Turkin tuki muuttaa suurvalta­poliittisen asetelman ikuisuus­konfliktin ympärillä. Taistelut myös leviävät vanhalta kontaktilinjalta syvemmälle Vuoristo-Karabahiin. Siksi YK:n turvaneuvosto reagoi ja vaati tiistaina sotatoimien välitöntä lopettamista.

Turkki ja Venäjä ovat nyt myös Kaukasiassa vastatusten. Turkki tukee Azerbaidžania, ja Armenia syyttää Turkin ampuneen alas sen hävittäjän – mikä voi antaa Armenian takapirulle Venäjälle syyn vahvistaa asemaansa alueella. Turkin ja Armenian välit ovat kansanmurhahistorian kiristämät, ja Venäjä myy aseita sekä armenialaisille että azereille.

Yhdysvallat seuraa tilannetta tarkkaan. Azerbaidžan on Iranin naapuri ja sen pääkaupunki Baku on Yhdysvalloille ja myös Israelille tärkeä paikka seurata Iranin kehitystä. Yhdysvallat, Venäjä ja Ranska ovat paitsi YK:n turvallisuusneuvoston vakituisia jäseniä myös Minskin ryhmän yhteis­puheenjohtajia. Ryhmä yrittää Etyjin puitteissa ratkaista Vuoristo-Karabahin asemaa.

Alueen asukkaille konflikti on tragedia. Azerbaidžan ja Armenia ovat autoritaarisia maita, joissa ei ole sananvapautta eikä kansalaisvapauksia. Kansallinen identiteetti on rakennettu viholliskuvan ympärille. Azerbaidžanille Armenia ja armenialaisille Turkki on olemassaolon uhka.

Kovien johtajien kuristusotteessa ei synny kansalaisyhteiskuntia, jotka rakentaisivat naapurien välille jotain yhteistä. Syntyy vain syviä umpikujia.

