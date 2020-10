Vanhustenhoidon mainetta on parannettava, jotta alalle saadaan uuden henkilöstömitoituksen mukainen määrä työntekijöitä.

Vanhustenhoidon epäkohdat ovat nousseet uutisiksi toistuvasti, mutta ongelmat tuntuvat vain jatkuvan. Yksi selkeä ongelma on ollut, ettei hoivayksiköissä ole tarpeeksi työntekijöitä. On puhuttu jopa ”haamuhoitajista” eli työvuorolistaan merkityistä työntekijöistä, joita ei ole oikeasti työvuorossa ollut.

Pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja laitoshoidossa on ollut suositus, jonka mukaan yhtä hoidettavaa kohti pitäisi olla 0,5 hoitajaa. Suurin osa hoivayksiköistä on noudattanut sitä. Noin joka viides yksikkö on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan ylittänyt 0,7:n rajan. Viisi prosenttia hoivakodeista on jäänyt alle suosituksen.

Kun kaikki eivät ole noudattaneet suositusta, henkilöstömitoitus on nyt säädetty lakiin. Laki tuli voimaan lokakuun alussa. Nyt henkilöstömäärää pitää nostaa asteittain siten, että huhtikuussa 2023 kaikissa hoivakodeissa on vähintään seitsemän välitöntä hoitotyötä tekevää hoitajaa kymmentä hoidettavaa kohti.

Vanhustenhoidosta vastaavat kunnat ja niille palveluja myyvät yksityiset toimijat ihmettelevät nyt, mistä lisähoitajat saadaan. Arvioiden mukaan uusia hoitajia tarvitaan yli 4 000. Kolme neljästä vanhusten hoitajasta on koulutukseltaan lähihoitajia. Heitä työskentelee tehostetussa palveluasumisessa noin 20 000. Siirtymäaika uudistukseen on säädetty siksi, että aikaa uusien hoitajien värväämiseen olisi riittävästi. Hallitus muun muassa antaa lisää rahaa lähihoitajien ja sairaanhoitajien koulutukseen.

Tärkeintä olisi korjata vanhustenhoidon maine niin, että se olisi houkuttelevaa työtä myös nuorille työntekijöille.

Tehostetussa palveluasumisessa työ on vaativaa. Näissä hoivapaikoissa asiakkaat viettävät keskimäärin kaksi viimeistä elinvuottaan, moni heistä hyvin huonokuntoisina.

Jos työolot ovat heikot, työtä ei jaksa tehdä vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen, vaikka kuinka tuntisi alalle kutsumusta.

