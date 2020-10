Kansanedustajakin pystyy yhdistämään työn ja perhe-elämän, mutta Eduskuntatalossa ei ole kunnollisia tiloja vauvanhoitoon.

Muualla Suomessa syntyy huolestuttavan vähän vauvoja, mutta eduskunnassa on meneillään suorastaan vauvabuumi. Parikymmentä kansanedustajaa on jo pitänyt perhevapaata tai jäämässä sille. Yksi odottavista äideistä on opetusministeri Li Andersson (vas).

Yksi selitys on eduskunnan nuorentunut ikärakenne. Talossa on nyt aiempaa enemmän tyypillisessä vauvantekoiässä olevia kolmekymppisiä.

Muutoksesta kertoo myös, että kansanedustajaisät pitävät enemmän isyysvapaita kuin ennen. Kansanedustajat ja ministerit näyttävät esimerkillään, että tässäkin tehtävässä perheen ja työelämän yhteen sovittaminen on mahdollista.

Eduskuntaan pitäisi kuitenkin saada lastenhoitohuone, toivoivat vihreiden kansanedustajat Iiris Suomela ja Saara Hyrkkö Seura-lehden haastattelussa. Siellä puoliso tai lastenhoitaja voisi viettää aikaa vauvan kanssa pitkään venyvien äänestysten aikana. Hyrkkö kertoi vaihtaneensa vaippoja vihreiden ryhmähuoneessa, kun muuta tilaa ei ollut.

