Selkeä kieli on perusoikeus, jonka toteutumiseksi hallituksen ja ministeriöidenkin pitäisi nähdä vaivaa

Lakitekstien kapulakieli on uinut myös viranomaistiedotteisiin. Helposti ymmärrettävän virkakielen eteen on tehtävä jatkuvasti töitä.

Koronaviruskriisi on jo tähän mennessä opettanut, miten tärkeää on selkeä viestintä. Poliitikkojen ja viranomaisten ohjeita on mahdoton noudattaa, jos viestit ovat epäselviä.

Keväällä ikäihmiset yrittivät ymmärtää, mitä tarkoitti valtioneuvoston ohje: ”Toimintaohjeena yli 70-vuotiaat velvoitetaan pysymään erillään lähikontakteista muiden ihmisten kanssa mahdollisuuksien mukaan, eli karanteenia vastaavissa olosuhteissa.”