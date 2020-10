Suomen hävittäjävalinnassa on pelkistetysti kyse siitä, valitseeko Suomi amerikkalaisen vai eurooppalaisen kumppanin.

Viiden viime vuoden aikana nopeasti syventynyt Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyö saavutti syyskuussa uuden merkkipaalun. Ruotsin valtiopäivät hyväksyi lain Ruotsin sotilaallisesta tuesta Suomelle. Ruotsi voi nyt antaa kriisitilanteessa Suomelle sotilaallista tukea nopeasti ilman valtiopäivien erillistä hyväksyntää.

Suomessa on jo vastaava laki, ja puolustusyhteistyölle on vahva tuki molemmissa maissa. Nyt kun puolustusyhteistyöhön otetaan mukaan myös Norja, osa suomalaispoliitikoista empii. Norja on Nato-maa, ja Nato on suomalaisessa keskustelussa hankala aihe. Suhde Natoon ja Yhdysvaltoihin on kuitenkin murroksessa. Siksi keskusteluun niin Natosta kuin puolustusyhteistyöstäkin on väistämättä tullut uusia sävyjä.

Sanna Marinin (sd) hallitus viimeistelee parhaillaan ulko- ja turvallisuuspoliittista selontekoa. Sitä seuraa puolustuspoliittinen selonteko, joka sekin ennakoi Suomen turvallisuuspoliittista tulevaisuutta kärjistyvän suurvaltapolitiikan ajassa.

Hallituksen Nato-kanta ei muutu, mutta Nato muuttuu. Naton ovi voi käydä eri suuntaan kuin ennen. Presidentti Donald Trumpin uhkaus siitä, että Yhdysvallat etääntyy Natosta, on otettava tosissaan. Yhdysvaltojen suhde eurooppalaisiin liittolaisiin muuttui jo.

Suomen ja Yhdysvaltojen suhde on hyvä. Naton ulkopuolella oleva Suomi on tehnyt välttämättömyydestä hyveen: on syvennetty kahdenvälistä turvallisuusyhteistyötä. Turvallisuuspoliittinen riippuvaisuus Yhdysvaltoihin rakennettiin hävittäjillä. Suomi nivoi 30 vuotta sitten Hornet-kaupoilla amerikkalaiset Suomen puolustukseen.

Suomi on pian uuden hävittäjävalinnan edessä. Pelkistetysti kyse on siitä, valitaanko amerikkalainen vai eurooppalainen kumppani.

Yhdysvallat tarjoaa hävittäjäksi kahta ehdokasta: toinen on vanha ja toinen kallis. Poliittisen suorituskyvyn arvioiminen on erityisen tarkka paikka.

Vahva side Yhdysvaltoihin on perusteltu – mutta oma arvonsa olisi myös eurooppalaisen kumppanin tuomalla strategisella itsenäisyydellä. Yhteinen hävittäjä veisi Suomen ja Ruotsin yhteistyön uudelle tasolle.

Jos Suomen uusi hävittäjä ei ole amerikkalainen, se vaikuttaa väistämättä maiden väliseen suhteeseen.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.