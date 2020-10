Spontaani tuki on puoluejohtajalle se paras tuki

Sanna Marin on ymmärtänyt sen, mikä hänen edeltäjältään Antti Rinteeltä jäi ymmärtämättä.

Pääministeri Sanna Marin (sd) on osoittanut olevansa myös puolue­johtaja. Marin on ymmärtänyt sen, mikä hänen edeltäjältään Antti Rinteeltä jäi ymmärtämättä: väki on saatava rientämään johtajansa tueksi spontaanisti.

Marin nostatti äläkän arvostelemalla metsäyhtiö UPM:n Kaipolan tehtaan sulkemista. Marin palasi teemaan sunnuntaina Ylen Pääministerin haastattelutunnilla. Marin kertoi toivoneensa, että yritykset välttäisivät irtisanomisia koronavirusaikana ja tyytyisivät kohtuuteen. Marinin puheet herättivät ne vasemmiston tukijat, jotka hahmottavat vielä maailmaa niin, että käynnissä on pääoman ja työn välinen ristiriita.

Viime päivinä Marinin taakse ovat rientäneet ne, joiden mukaan maailmassa on myös setämiesten ja edistyksellisten välinen ristiriita. Marin esiintyi Trendi-lehden kuvassa ilman paitaa mustassa jakussa Kalevala-koru kaulassa. Marinin poseerauksen kritisointi herätti ne, joiden mukaan naisten ulkoisen olemuksen arvostelu on tunkkaista puuhaa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.