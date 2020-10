Koronavirusta vastaan on taisteltava jämäkästi, mutta huoli liian järeistä rajoituksista on aiheellinen

On tärkeää määritellä täsmällisesti ne tilanteet, joissa tartuntatautilakiin suunniteltuja uusia toimivaltuuksia voidaan soveltaa.

Tilaajille

Seuraavien kuukausien ajan suomalaisten arki on varsin rajoitettua. Osa rajoituksista on jo tuttuja pandemian ensimmäisestä aallosta keväältä, mutta toisen aallon taltuttamiseen on toiset keinot.

Suomessa on vahva konsensus siitä, että pandemiaa pitää rajoittaa ensi sijassa tartunta­tauti­lakiin perustuen. Valmius­lakia ei haluta enää aktivoida.