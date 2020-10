Luottoluokittajan rakentama kuva on kaukana siitä, mitä briteille luvattiin, kun he äänestivät EU-erosta.

Kun britit äänestivät EU-erosta vuonna 2016, eron kannattajat menivät äänestykseen isku­lauseella Take back control (ota hallinta takaisin). Runsaat neljä vuotta myöhemmin Britannia on päin­vastaisissa asemissa: se on menettämässä oman tilanteensa hallinnan. Sen merkiksi luotto­luokittaja Moody’s laski viime viikon lopulla Britannian luotto­luokitusta.