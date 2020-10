Vaikka puolue tekisi mitä, se uhkaa jäädä oppositiossa perussuomalaisten varjoon.

Tuoreen HS-gallupin (21.10.) mukaan kokoomus on edelleen kolmanneksi kannatetuin puolue. Edellä ovat yhä Sdp ja perussuomalaiset.

Kokoomuksen kannalta ikävää on, että perussuomalaisten etumatka on kasvanut. Vielä heinäkuussa julkaistussa HS-kannatuskyselyssä puolueet olivat käytännössä tasoissa: eroa oli vaivaiset 0,2 prosenttiyksikköä perussuomalaisten hyväksi. Jo elokuussa perussuomalaisten etumatka revähti ja on nyt 3,1 prosenttiyksikköä.