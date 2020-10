EU:n puolustaminen kannattaa, vaikka unionin jäsenyydellä on kustannuksia

Elvytyspaketti ja pysyviä jälkiä EU-yhteistyöhön jättävät muutokset tulevat joka tapauksessa. Kannattaa alkaa vaikuttaa siihen, millaisia nämä muutokset ovat.

Suomessa on tavattu laskea EU-jäsenyyden etuja niin, että Suomeen virtaavista EU-tukieuroista vähennetään meidän jäsenmaksumme. Jos lopputulos on pakkasella, jäsenyyttä moititaan ja sen hetkinen oppositio tekee tilanteesta ruokaa äänestäjille. Jos vähennyslaskun summa jää nollan yläpuolelle, tilanne on tyydyttävä, mutta enemmänkin kuulemma saisi tulla tännepäin.