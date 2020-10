Magnus Enckellin teoksia laajasti esittelevästä näyttelystä kannattaa käydä hakemassa annos iloa – turvavälein.

Tämä aika vuodesta tuntuu aina siltä kuin sukeltaisi pitkään ja pimeään tunneliin. Ja nyt kahdeksan kuukautta kestäneen korona­virus­epidemian jälkeen moni lähtee talveen jo valmiiksi uupuneena. Tarvitaan valoa.

Sitä on tarjolla Ateneumissa, jossa on juuri avautunut laaja näyttely Magnus Enckellin (1870–1925) tuotannosta. Enckell oli yksi viime vuosisadan alun symbolisen taiteen suuria nimiä, joka kuitenkin loittoni ajan askeettisesta taidekäsityksestä. Taiteilijan runsasta värien käyttöä ja eroottisia miesaiheita selitettiin muun muassa tekijän suomenruotsalaisuudella. Nyt taiteilijan homoseksuaalisuus on osa hänen taiteensa tulkintaa. Mutta vain yksi osa. Ateneumin näyttely esittelee monipuolisen taiteilijan, joka ei lakannut etsimästä eikä kokeilemasta.

Monissa Enckellin hienoimmissa tauluissa ollaan merenrannalla, aurinko paistaa ja ihmisten kas­voilta hehkuu elämän riemu. Ateneumista kannattaa käydä hakemassa annos iloa ja aurinkoa – mutta älkää unohtako turvavälejä ja kasvomaskia.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.