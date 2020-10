Terapiapotilaiden tietojen varastaminen on rikos meitä kaikkia vastaan, koska kuka tahansa voi tarvita apua oman elämänsä ongelmiin.

Tilaajille

Psykoterapiakeskus Vastaamoon tehty tietomurto on voinut lisätä tuhansien potilaiden ahdinkoa.­

Psykoterapiakeskus Vastaamoon tehty tieto­murto on nostattanut valtavan tyrmistyksen, eikä ihme. Poliisin arvion mukaan murrossa vietiin jopa kymmenien­tuhansien asiakkaiden potilas­tiedot. Rikos­ilmoituksiakin on tehty jo monta tuhatta. Kyseessä on uuden ajan suur­onnettomuus.