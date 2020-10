Jos koronaviruspandemian patoaminen ei onnistu maltillisin talouden rajoituksin ja nopeasti, ensi talvi on Euroopan taloudelle todella vaikea.

Tilaajille

Suomen talous on päällisin puolin kestänyt korona­virus­pandemian iskun melko hyvin. Keväällä brutto­kansan­tuote putosi vähemmän kuin Ruotsissa. Työttömyys­aste on pysynyt siedettävänä. Yritysten osa­vuosi­katsauksissa on ollut jopa hyviä saavutuksia. Esi­merkiksi hissi­yhtiö Kone ja Nordea pystyivät ylittämään odotukset.