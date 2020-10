Vuodesta 2023 tulee Turkin juhlavuosi. Silloin on tasavallan perustamisen satavuotisjuhla. 2023 Turkki on noussut taloudelliseksi ja geopoliittiseksi mahtivaltioksi. Suurtyöttömyys on voitettu, ja vienti sekä bruttokansantuote asukasta kohden ovat nousseet huimaavasti. Maa on kymmenen suurimman teollisuusmaan joukossa ja EU:n jäsen.

Näin Turkkia hallitseva uskonnolliskonservatiivinen AKP-puolue arvioi viime vuosikymmenen alussa. Näin ei kuitenkaan käy. Turkki menee väärään suuntaan hallintonsa ja koronapandemian työntämänä.

Joten tarvitaan jotain muuta katseltavaa kansalle.

Turkki ja Ranska iskevät yhteen tavalla, joka näyttää uskonsodalta. Ranskalaissa lehdissä on julkaistu pilakuvia profeetta Muhammedista ja Turkin presidentistä Recep Tayyip Erdoğanista. Erdoğan nostattaa muslimeja kaikkialla Ranskaa vastaan ja vaatii ranskalaisten tuotteiden boikotointia.

Hän kyllä hyvin ymmärtää, että Ranska ei ole Turkki: Ranskassa vallitsee sananvapaus, eikä valtio ole julkaistuista pilakuvista vastuussa. Mutta aika moni hänen kannattajansa ei ymmärrä lainkaan läntisten demokratioiden sananvapausperiaatteita. Ymmärtäminen on Turkissa tehty vaikeaksikin, sillä viime vuosina lähes kaikki hallinnon arvostelu on muuttunut rikokseksi.

Turkkilainen toimittaja Ender İmrek joutui kesäkuussa oikeuden eteen sen jälkeen, kun hän oli arvostellut Erdoğanin vaimon Eminen käyttämää 50 000 dollarin arvoista käsilaukkua. Syyte nostettiin sillä perusteella, että İmrek ei ollut liittänyt presidentin puolisoon miellyttäviä määreitä. Laukku oli ranskalainen Hérmes. Toisessa käsittelyssä lokakuussa syyttäjä vaati rangaistusta määrittelemättä lainkaan, mistä rikoksesta mahtoi olla kyse.

Vaatimus ranskalaisten tuotteiden boikotoinnista on ristiriitainen siksikin, että Turkin valtiollisen lentoyhtiön ostoslistalla on Toulousessa valmistettavia Airbus-koneita.

Erdoğan tarvitsee eri asioita kuin hänen maansa talous. Erdoğan tarvitsee hyviä vihollisia peitelläkseen Turkin taloudellista heikkoutta. Pandemian aiheuttama turismin romahdus on Turkille uusi iso isku. Erdoğan vaalii mielikuvaa ulkomaisista Turkin liiran arvoa polkevista keinottelijoista ja islamin häpäisijöistä.

Turkin talous tarvitsisi enemmän vapautta, modernisointia ja esteettömämpää kauppaa lännen kanssa päästäkseen kohti 2023 tavoitteita. Välineitä edistykseen olisi tarjolla sillä suunnalla, jonne päin Erdoğan pui nyrkkiään.