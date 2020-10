Hartaimmin saamme toivoa sitä, että ”he kaikki kuolevat” ja ”koko maa menee päin helvettiä” -lupaukset eivät toteudu Trumpin kauden päättyessä.

Lupaukset on annettu ja pidetty eli Promises made, promises kept, kertoo yksi Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin kampanjan tunnuslauseista.

Se on osin totta ja monilta osin valetta, kuten BBC:n asiallinen ja The New York Timesin pilkalliseen sävyyn kirjoitettu vaalilupausseuranta kertovat.

Kausi on toki vielä kesken. Se päättyy 20. tammikuuta 2021, jolloin siirrymme joko Joe Bidenin presidenttikauteen tai Trumpin jatkokauteen.

Voittajan tiedämme aikaisintaan varhain keskiviikkoaamuna 4. marraskuuta Suomen aikaa.

Vuonna 2016 Trump teki ainakin yli 280 vaalilupausta, joista hän pystyi täyttämään joitakin kannattajilleen keskeisiä kohtia.

Hän kevensi verotusta, mikä hyödytti varsinkin vaurainta prosenttia väestöstä. Hän lupasi nimittää konservatiivisia tuomareita, ja tämä on toteutunut korkeimmassa oikeudessa ja alemmissa oikeusasteissa.

Hän lupasi vetäytyä mielestään haitallisista sopimuksista ja yhteistyöstä. Tämä toteutui esimerkiksi Tyynenmeren kauppasopimuksen, Pariisin ilmastosopimuksen ja Maailman terveysjärjestön suhteen.

Hän lupasi myös poistaa bisneksentekoa haittaavaa sääntelyä. Näin on tapahtunut esimerkiksi ympäristöä suojanneen sääntelyn vähennyttyä sekä työvoimalainsäädännössä.

Vastustajien mielestä se tosin tarkoittaa, että ympäristöä saa tuhota ja työntekijöitä sortaa entistä vapaammin.

Koronavirus pilasi lupaukset kaikkien aikojen parhaasta taloudesta ja työllisyydestä, minkä hänen kannattajansa pitkälti ymmärtävät. Työttömiä on nyt jopa viisi miljoonaa enemmän kuin kuin Obaman kauden jälkeen.

Koronavirus teki osaltaan tyhjäksi myös Trumpin lupauksen suojella kansalaisiaan. Jo yli 227 000 yhdysvaltalaista on kuollut viruksen aiheuttamaan covid-19-sairauteen, ja Trumpia on syytetty vähättelevästä suhtautumisesta pandemiaan ja sen vaatimiin rajoitustoimiin.

Tätä liikkuvien äänestäjien voi olla vaikeampi hyväksyä, ja se voi ratkaista vaalit, joissa Joe Biden on kyselyjen mukaan yhä selvässä johdossa.

Petettyjen vaalilupausten lista on ilman pandemian vaikutustakin pidempi kuin pidettyjen lupausten.

Meksiko ei maksanut maiden välistä rajamuuria. Koko muuria on noussut vain viidennekselle 3 000 kilometriä pitkästä rajasta, ja siihen on käytetty 8,4 miljardia euroa aluksi puolustusvoimille määrätystä budjetista. Voit lukea aiheesta lisää kirjeenvaihtajamme reportaasista tämän linkin takaa.

Infrastruktuuripaketti jäi toteutumatta, Obamacare-terveydenhuoltouudistus ainakin toistaiseksi kumoamatta ja korvaamatta.

Trump lupasi kuroa umpeen kauppavajeen ja valtionvelan, tosin vasta kahdessa kaudessa eli kahdeksassa vuodessa. Molemmat ovat kuitenkin vain kasvaneet.

Rikollisuus ja väkivalta ei tietenkään loppunut ”20. tammikuuta 2017 alkaen”, vaan maan murhaluvut ovat viime vuoteen verrattuna hurjassa 28 prosentin nousussa.

Noloa, mutta odotettua on sekin, että Trump lupasi pitäytyä ”vain totuudessa”, mutta Washington Postin faktantarkistuksessa hän on jäänyt kiinni jo yli 22 000 kertaa valheista tai harhaanjohtavista väittämistä.

Vähemmän on puhuttu siitä, että joidenkin vaalilupausten pettäminen on ollut palvelus Yhdysvalloille ja koko maailmalle.

Trump lupasi sallia turvallisuusviranomaisille vesikidutuksen ja ”paljon pahempia” kidutustapoja, mutta vetäytyi tästä.

Rauhanomaiseen vallanvaihtoon on perinteisesti kuulunut, että voittaja ei kiirehdi vangitsemaan vastaehdokastaan. Neljä vuotta sitten Trump innostui kannattajiensa ”lock her up” -huudoista ja lupasi lähettää erikoissyyttäjän Hillary Clintonin kimppuun heti valtaannousunsa jälkeen. Tästäkin hän vetäytyi.

Trump myös lupasi poistaa paperittomat siirtolaiset maasta, mutta on poistanut heitä vähemmän kuin Obama vastaavassa ajassa. Lupaus oli hyvä pettää, sillä tutkimusten mukaan ilman paperittomien työpanosta Yhdysvaltain talous pyörisi nykyistä heikommin.

Lupauksia on kuultu tietysti myös tänä vuonna.

Niistä hämmentävimmässä Trump on luvannut Fox Newsille, että kun hän ei enää ole presidentti, ”he [viittaa ainakin mediaan] kaikki kuolevat” ja ”mikä tärkeämpää”, koko maa menee ”päin helvettiä” ja ”pörssikurssit romahtavat”.

Värikäs lausunto löytyy oheisesta videoupotuksesta tai tämän linkin takaa kohdasta 7.40 alkaen.

Ydinasevaltion johtaja voisi sinänsä suistaa koko maan helvettiin viimeisenä tekonaan. Mutta uskotaan toki, että repivän retoriikan presidentti jättää täyttämättä tuonkin lupauksen. Mistä kiitos.