Koronavirusepidemian hillinnässä auttaa suomalaisille tyypillinen ominaisuus: me olemme tottuneet noudattamaan sääntöjä.

Koronaviruspandemia leviää kovaa vauhtia eri puolilla maailmaa, ja useissa Euroopan maissa tilanne alkaa olla jo pahempi kuin viime keväänä.

Suomessakin koronavirus sai alkusyksystä vauhtia kesän suvantovaiheen jälkeen. Aiemmin tällä viikolla Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ilmoitti, että tilanne on kääntynyt paremmaksi. Uudet rajoitukset olivat tepsineet, koska niitä noudatettiin tunnollisesti.

Jo perjantaina tilanne oli kuitenkin muuttunut. THL ilmoitti, että uusia tartuntoja on todettu 344. Se on uusi päiväkohtainen ennätys.

Aika näyttää, jääkö perjantai poikkeukseksi vai alkaako tästä taas uusi kiihtymisvaihe. Tämän viikon käänteet kuitenkin osoittavat, miten vaarallinen tilanne edelleen on. Taistelussa koronavirusta vastaan suomalaisia auttaa se, että me olemme tottuneet noudattamaan sääntöjä. Sitä on jatkettava edelleen, sillä vastuu epidemian hillitsemisestä on meillä jokaisella yksin ja yhdessä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.