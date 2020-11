Ääri-islamistiseen radikalisoitumiseen on suhtauduttava Suomessakin vakavasti, mutta myös äärioikeistolaiset voimat ovat aiempaa suurempi riski.

Ranskan terrori-iskut ovat traaginen muistutus siitä, että terrorismin uhka on todellisuutta kaikkialla Euroopassa. Suomi ei ole tästä todellisuudesta irrallaan.

Suojelupoliisin arvio terrorismin uhkasta Suomessa on ennallaan: uhka on kohonnut ja se on neliportaisen asteikon tasolla kaksi. Suurimman riskin Suomessa aiheuttavat radikaali-islamistista tai äärioikeistolaista ideologiaa kannattavat yksittäiset henkilöt tai pienet ryhmät.

Vaikka uhka-arvio on ennallaan, kuva terrorismin luonteesta ja toimintakentästä muuttuu. Nyt suojelupoliisi varoittaa, että juuri äärioikeistolaisen terrorismin uhka on voimistunut länsimaissa. Siihen vastataan osin erilaisin keinoin kuin ääri-islamistiseen radikalisoitumiseen, mutta ytimessä ovat samat toimet: ehkäistään radikalisoitumista ja vaalitaan arvoja.

Myös terrorismirikosten kriminalisoinnin on oltava kunnossa, ja tätä päivitystyötä Suomessa on viime vuosina tehty kiitettävästi.

