Ruotsalaisen Alfa Lavalin yritys ostaa suomalainen Neles päätyi ostajan epäonnistumiseen

Kun ruotsalainen teollisuus­jätti Alfa Laval teki osto­tarjouksensa suomalaisesta venttiili­valmistajasta Neleksestä, ruotsalainen Dagens Industri -lehti tulkitsi kauppaa niin, että ”Finlands industri är vår”.

Keskiviikkona Suomen teollisuus huikkasi poterostaan: ”Inte ännu!”

Alfa Laval joutuu luopumaan ostoaikeistaan, koska se ei saanut Neleksen suosituksesta huolimatta haalittua tarpeeksi Neleksen osakkeita. Alfan operaatio itään on tappio sekä talouden että arvovallan mittareilla.

Alfa Laval havitteli vähintään kahta kolmasosaa Neleksen osakkeista. Yksi kolmasosa tuli. Kovimmin vastaan pani Neleksen iso omistaja Valmet.

Koska Alfa Lavalin tarkoitus oli ostaa Neles eikä vain sijoittaa, Alfa myy todennäköisesti osakkeensa. Yhtiö viittaa tähän pörssitiedotteessaan keskiviikkona: ”Emme usko, että Neleksen etuja palvelisi se, että sillä olisi kaksi suurta osakkeenomistajaa, joilla on keskenään ristiriitaiset pitkän aikavälin strategiset suunnitelmat.”

Osakkeiden myyntihinnan voi olettaa olevan ostohintaa alempi, kun kauppa epäonnistui – eli turskaa tulee.

Kävi päinvastoin kuin piti. Alfa Lavalin toimitusjohtaja Tom Erixon oletti, että operaatio on helppo ja Neles lähtee halvalla. ”Mielestämme on parempi tehdä yritysostoja tilanteessa, jossa markkina on hiukan heikko. Markkinoilla on nyt korona-alennus. Ajatukset siitä, millä arvolla yritys myytäisiin, olivat puoli vuotta ennen koronaa merkittävästi korkeampia”, Erixon sanoi Dagens Industrille. Lehden toimittaja Ulf Pettersson puolestaan arvioi, että tarjous lyö kiilan suomalaiseen teollisuuteen.

Ei tullut kiilaakaan. Alfa Lavalin epäonnistuminen helpottaa Neleksestä kisailleen Valmetin mahdollisuuksia ajaa fuusiota eteenpäin osakevaihtotarjouksella. Ja vaikka tämäkään projekti ei etenisi, Valmetin Neles-kisassa haalima iso omistusosuus antaa Valmetille mahdollisuuden vaikuttaa Neleksen suuntaan.

Yksi vaikuttamisen kohde on todennäköisesti Neleksen hallitus, joka suositteli Alfa Lavalin tarjouksen hyväksymistä hyvin nopeasti jo Neleksen pörssitaipaleen alkumatkalla. Valmetin mielestä Neleksen hallitus suhtautui lisäksi hyvin ynseästi Valmetin lähentelyihin.

Alfalle osakkeita ehtivät myydä muun muassa työeläkeyhtiö Varma ja OP rahastot. Nyt kun Neleksen kurssi laskee, näillä kotimaisuuden linnakkeilla on tietysti mahdollisuus palata omistajiksi lihottuaan ensiksi ruotsalaisten kustannuksella.

Paluu tietysti edellyttäisi sitä, että omistajilla on luja usko Neleksen nousuun kotimaisen Valmetin kyljessä. Sitähän Alfan Lavalin epäonnistuminen ei tietenkään takaa.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.