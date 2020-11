Jokainen isä voi tänäkin isänpäivänä nauttia siitä, että on omalle lapselleen maailman paras isä.

Ei ole montaakaan vuosikymmentä siitä, kun isän tärkein tehtävä perheessä oli tuoda leipä pöytään. Isät ahkeroivat pitkiä päiviä töissä, mutta lastensa elämässä he loistivat poissaolollaan. Tasa-arvo on edistynyt sen verran, että nykyisin isillä on halutessaan huomattavasti paremmat mahdollisuudet osallistua lastensa elämään. Vaikka perhevapaita pitävät yhä enimmäkseen naiset, sekin on muuttumassa.

Isän jäämistä hoitovapaalle jarruttaa useimmiten se, että hän tienaa töissä puolisoaan enemmän. Tässä suhteessa naisten palkkatason nousu voisi hyödyttää myös miehiä.

Syntyvyys on romahtanut, ja siihen on varmasti monia syitä. Perheen perustamisiässä olevat nuoret aikuiset kohtaavat monenlaisia paineita. Työelämä voi olla vaativaa ja työsuhteet epävarmoja.

Moni mies jää lapsettomaksi myös siksi, ettei puolisoa löydy. Näin käy varsinkin vähemmän koulutetuille miehille, ja sitä voi pitää jo yhteiskunnallisena ongelmana.

Lapsiperheen elämä voi näyttäytyä raskaana ja uuvuttavana. Moni pohtii, miten selviäisi ”ruuhkavuosista” – jo sanakin kuulostaa ikävältä.

Epävarmoina aikoina ihminen pyrkii ymmärrettävästi suunnittelemaan elämäänsä tarkoin. Elämä on kuitenkin aina täynnä yllätyksiä – jotkin ikäviä mutta toiset riemastuttavia. Vanhemmuus ei ole projekti, jonka voi suunnitella. Se on heittäytymistä tuntemattomaan. Niin elämäkin parhaimmillaan on. Vanhemmuuteen kasvetaan, ja se matka voi olla koko elämän paras. Vanhemmuus opettaa sietämään omaa epätäydellisyyttä.

Koska täydellisiä vanhempia ei ole kenelläkään, jokainen isä voi tänäkin isänpäivänä nauttia siitä, että on omalle lapselleen maailman paras isä.

