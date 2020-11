Perussuomalaisten puheenjohtaja yrittää parantaa joukkojensa kompromissivalmiutta siten, että puolue kestää sen sisäisesti.

Ylen kannatuskyselystä päätellen kokoomuksen Petteri Orpo on onnistunut oppositiojohtajana huonommin kuin perussuomalaisten Jussi Halla-Aho. Orpo ja Halla-aho politiikan toimittajien tapaamisessa maaliskuussa.­

Politiikan perus­fakta Suomessa on se, että tähän maahan ei synny yhden puolueen hallitusta. Samoin fakta on, että mikään puolue ei pääse edes sellaiseen asemaan, että se yksin sanelisi, millainen ohjelma hallituksella on.

Jos haluaa ottaa valtaa, käyttää äänestäjiltä saatua mandaattia ja ohjata Suomea, puolueen kuin puolueen on tehtävä kompromisseja ja muovattava itsestään yhteistyökelpoinen.