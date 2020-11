Steve Bannonin ja Dominic Cummingsin urakehitys on alavireistä.

Rolling Stonesin kappaleessa Sympathy for the Devil kuvaillaan hahmoa, joka on aina taustalla, kun jotain kauheaa tapahtuu – kun Jeesus epäili ristillä, kun Pilatus pesi kätensä ja kun tsaariperhe tapettiin.

Viime vuosien merkittävimpiä takapiruja ovat olleet Steve Bannon ja Dominic Cummings. Ensimmäinen johdatteli Donald Trumpia valtaan ja toinen EU-eroa vaatineet voittoon Britannian kansanäänestyksessä. Trump on nyt hävinnyt, ja Britannia ajelehtii sekavassa tilassa kohti EU-eroa.

Takapiruillakaan ei mene hyvin. Bannonia vastaan on nostettu syyte operaatiossa, jossa etsittiin joukkorahoitusta Meksikon-vastaisen muurin rakentamiseen. Trumpistien pääkanava Twitter antoi lisäksi Bannonille pysyvän porttikiellon.

Dominic Cummings ilmoitti, että hän jättää Britannian hallituksen avustajan paikan. Cummings aikoikin olla mukana vain vuoden loppuun, mutta eroilmoitus tuli tiettävästi nopeutetusti, koska hallitus ja sen taustavoimat eivät enää häntä kestäneet.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.