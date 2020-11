Trump puhuu aggressiivisia ja on nostanut selvästi Yhdysvaltain puolustusmenoja, mutta käytännössä hän on ollut kyyhky haukan höyhenissä.

Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin osallistuminen veteraanipäivän seppeleenlaskuun Arlingtonin sotilashautausmaalla vahvisti arvailuja siitä, että hänen loppuviikkojen suunnitelmansa liittyvät sotilasasioihin.

Viime viikolla Trump erotti tylysti puolustusministeri Mark Esperin ja kolme korkeaa Pentagonin virkamiestä. Esper joutui presidentin tulilinjalle vastustettuaan armeijan käyttöä katuprotestien taltuttamiseen.

Presidentti ei hyväksy vaalitulosta ja vaihtaa puolustusministeriön johdon – sellaisia uutisia on totuttu kuulemaan ihan muualta kuin demokratian mallimaana itseään pitävästä Yhdysvalloista. Voi kuitenkin olla, että kun Trump näyttää valmistautuvan sotaan, hän valmistautuukin rauhaan.

Trump on suhtautunut jatkuvasti epäilevästi amerikkalaisten joukkojen oloon ulkomailla. Syyskuun vaalitilaisuudessa hän lupasi ”pitää Amerikan poissa loputtomista, naurettavista, typeristä ulkomaisista sodista maissa, joista ette ole koskaan kuulleet”. Jo aiemmin hän oli luvannut kotiuttaa amerikkalaisjoukot Afganistanista jouluun mennessä.

Trump puhuu aggressiivisia ja on nostanut selvästi Yhdysvaltojen puolustusmenoja, mutta käytännössä hän on ollut kyyhky haukan höyhenissä. Trump ei ole sytyttänyt uusia sotia ja on sammutellut vanhoja. Se on ollut tärkeä syy Trumpin suosioon, sillä amerikkalaiset ovat lopen kyllästyneitä kohta 20 vuotta jatkuneisiin sotiin, joissa on kuollut ja haavoittunut yhteensä lähes 60 000 amerikkalaista.

Vuoden 2016 vaalien jälkeen tehdyn tutkimuksen mukaan Trumpin kannatus oli merkittävästi suurempi alueilla, jotka olivat menettäneet väkeä sotatoimissa. Sotaväsymyksen takia patrioottisuus ei Yhdysvalloissa nykyään tarkoitakaan monille sotaintoa vaan halua panna rajat kiinni.

Yhdysvalloilla on Irakissa, Syyriassa ja Afganistanissa yhä noin 10 000 sotilasta, joista Afganistanissa 4 500. Yhdysvaltojen ja talebanien helmikuussa solmiman sopimuksen mukaan amerikkalaisten pitäisi vetäytyä keväällä, mutta Trump saattaa haluta tuoda pojat jouluksi kotiin.

Mikä olisikaan parempi alkupamaus Trump presidentiksi 2024 -kampanjalle?

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.