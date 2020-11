Suomen salaisuus ei ole suurissa ideoissa vaan pragmaattisessa toiminnassa.

Korona­virus­tilanne Suomessa huononee, mutta ei yhtä nopeasti kuin muualla maailmassa. Suhteessa useimpiin muihin maihin Suomen onnistuminen pandemian hallitsemisessa on siksi käynyt koko ajan ilmeisemmäksi. Jos maailma on ollut pandemian edessä iso apu­koulu, Suomi on ollut apu­koulun priimus.