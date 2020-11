Main ContentPlaceholder

Pääkirjoitus | Pääkirjoitus

Syntyvyys voidaan Suomessa kääntää nousuun, mutta asenteiden on muututtava

Poliittiset päättäjät voivat tehdä paljonkin lapsiperheiden hyväksi, mutta asenteiden on muututtava laajemminkin. Koko yhteiskunnan on osoitettava, että jokainen lapsi on tervetullut ja arvokas.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Tallenna Kommentoi

Tilaajille

Alhainen syntyvyys on vakava ongelma ja samalla herkkä asia, jota ei korjata ainakaan puheilla synnytystalkoista. Lasten saaminen on jokaisen henkilökohtainen päätös, mutta päätöksiä ei tehdä tyhjiössä. Yhteiskunta voi vaikuttaa paljonkin väestökehitykseen.