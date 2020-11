Afganistanin taitekohdassa on pohdittava Suomenkin roolia

Suomen järjestämä apulupauskonferenssi osuu Afganistanin kriisin käännekohtaan, jossa suunta voi kääntyä kohti todellisia rauhanneuvotteluja tai sisällissotaa.

Tilaajille

Suomen tavoitteena on olla maailmalla kokoaan suurempi toimija. Maailman myllerryksessä ei kuitenkaan ole helppoa todistaa olevansa todella suuri toimija. Ennemminkin on niin, että virta vie ja päätä on pideltävä pinnalla.

Alkuviikosta Suomella on kuitenkin näytön paikka. Ja vieläpä keskellä sellaista kansainvälisen politiikan sotkua, että Suomen diplomaatit ansaitsisivat likaisen työn lisää.