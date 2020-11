Jos vasemmistolaiset ovat huolestuneita Ylen riippumattomuudesta, porvarit voivat pelätä EK:n puolesta.

Yleisradion toimitusjohtajan Merja Ylä-Anttilan valinta Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) hallitukseen herättää ihmetystä. Nimitystä ovat kummastelleet muun muassa Sdp:n kansanedustajat Matias Mäkynen ja Tarja Filatov sekä SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Arvostelijoiden mielestä nimitys voi vaarantaa Ylen riippumattomuuden. Mielikuvaa Ylen yrityslinkistä vahvistaa myös Evan entisen johtajan Matti Apusen tuore nimitys Ylen hallituksen puheenjohtajaksi.

Ylä-Anttilan mukaan asia ei vaikuta Ylen journalismiin, josta vastaavat päätoimittajat. Ylen aiemmista toimitusjohtajista EK:ssa ja sen edeltäjässä TT:ssä toimi 2000-luvun alussa Arne Wessberg.

Jos vasemmistolaiset ovat huolestuneita Ylen riippumattomuudesta, porvarit voivat pelätä EK:n puolesta. EK on yritysten ja markkinatalouden puolustaja, kun taas Yleisradio on valtion täysin omistama yhtiö, joka elää puhtaasti verorahoilla. Mitä iloa Ylen opeista on markkinoilla toimiville yrityksille?

