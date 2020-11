Donald Trumpin hallinto on vihdoin alistumassa vallansiirtoon. Yhdysvaltojen demokratia on selviämässä tulikokeestaan.

Yhdysvalloissa juhlitaan torstaina kiitos­päivää sen muistoksi, että wampanoag-­heimon jäsenet pelastivat joukon puritaani­maahan­muuttajia nälkä­kuolemalta vuonna 1621.

Kiitospäivästä on tullut amerikkalaisille vuoden tärkein pyhä, jota vietetään usein kalkkuna-aterialla sukulaisten kanssa. Tänä vuonna juhlatunnelma on kuitenkin matalalla: Yhdysvalloissa on kirjattu koronavirustartuntoja lähes 13 miljoonaa ja kuolemia noin 260 000, eikä matkustamista suositella.