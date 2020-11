Hallituksen on rajoituksia arvioidessaan pohdittava sekä liian lepsujen että liian kovien otteiden seuraukset yhteiskunnan vakaudelle.

Tilaajille

Suomen korona­virus­strategia on tähän mennessä ollut menestys pitkälti siksi, että otimme keväällä etäisyyttä toisiimme.

Suomalaiset ovat lähtöjäänkin vähemmän tekemisissä muiden ihmisten kanssa kuin vaikkapa italialaiset.

Pandemian hillitsemisessä oleellista on juuri se, etteivät ihmiset tapaisi toisiaan. Siksi myös valtaosa torjuntatoimista on kohtaamisten vähentämistä – suljetaan julkisia tiloja ja ravintoloita sekä rajoitetaan yleisön määrää erilaisissa tapahtumissa. Oleellista on myös laaja testaus ja se, että tartuntaketjuja jäljitetään.