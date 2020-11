Köyhän argentiinalaispojan nousu slummista maailman huipulle on tämän ajan pelastustarina.

Kaikkien aikojen parhaana jalkapalloilijana pidetyn Diego Maradonan kuolema on järkyttänyt ihmisiä ympäri maailmaa. Pelaajan kotimaassa Argentiinassa Maradonan kunniaksi julistettiin kolmen päivän suruaika. Poliisi joutui hillitsemään levottomuuksia, kun väkijoukot rynnivät presidentinlinnaan katsomaan sankarinsa arkkua.

Tunnereaktiossa on varmasti purkautunut raskaan koronavirusvuoden paineita. Se kuvastaa kuitenkin myös jalkapallon valtavaa merkitystä maailmassa. Etelä-Amerikassa jalkapalloa on pitkään verrattu uskontoon ja Maradonaa jumalaan. Köyhän argentiinalaispojan nousu slummista maailman huipulle on tämän ajan pelastustarina. Kentällä Maradona teki asioita, jotka ainakin ihailijoiden mielestä olivat ihmeellisempiä kuin vetten päällä käveleminen.

Jalkapalloihmisen näkökulmaa Maradonaan on tarjonnut entinen pelaaja ja valmentaja Erkka V. Lehtola, joka kuvaili tunteitaan Helsingin Sanomiin (HS 27.11.) kirjoittamassaan esseessä: ”Kentällä ovat kirmanneet vuoroin ilo, lumo ja intohimo tai laahustaneet suru, pettymys ja epätoivo. Silti kaikki on ollut helpompaa kuin perinteisessä parisuhteessa: Diego ei odottanut minulta mitään, minä en puuttunut hänen pieniin tai isoihin vikoihinsa. Rakkaus oli ja on sokea.”

Lehtolan teksti avaa hyvin esikuvan merkitystä ihailijoilleen. Sankari on peili, jonka avulla ihminen käy läpi omaa elämäänsä ja omia tunteitaan ja nyt – sankarin kuollessa – ajan kulumista ja omaa vanhenemistaan.

Muistokirjoituksissa on muistettu Maradonan kaksi puolta: jalkapalloilija hallitsi pallon, muttei elämäänsä. Maradonaa on verrattu toiseen huipputaitavaan argentiinalaiseen, Lionel Messiin. Messi ei kuitenkaan herätä jalkapalloihmisissä yhtä myrskyisiä tunteita kuin El Diego. Se kertoo jotain tärkeää ihmisyydestä.

Nykyisessä mediakulttuurissa ihmisestä on tullut kauppatavaraa, jota myydään kuin mitä tahansa tuotteita. Samalla kysyntä aitoudelle ja inhimillisyydelle on kovempi kuin koskaan.

Maradona oli supertähti ja kauppatavara, mutta hän oli myös sopeutumaton luonnonlapsi, jonka tunteet puskivat roolista läpi sekoiluna ja mokailuna. Täydellisyys urheilijana teki Maradonasta ihaillun, mutta epätäydellisyys ihmisenä teki hänestä rakastetun.

