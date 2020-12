Pääkaupunkiseudulla yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet on kielletty, eikä yksityistilaisuuksien järjestämistä suositella.

Suurin osa suomalaisista suhtautuu epidemia­rajoituksiin vastuullisesti, mutta jotkut panevat ranttaliksi.

Kittilän Levillä järjestettiin toissa viikonloppuna alppihiihdon maailmancup, jonka jäljiltä on Ylen mukaan löytynyt ainakin 13 virustartuntaa. Viranomaisten mukaan ravintola Narranissa, Bar Ihkussa tai Pub Hölmölässä olleiden voi olla syytä mennä koronavirustestiin.

Hölmölöitä on muuallakin. Viime viikolla sosiaalisessa mediassa levisivät valokuvat, joissa ihmismassa jonotti Ideaparkissa tarjoustavaraa. Ravintolayrittäjä Seppo ”Sedu” Koskinen on puolestaan ilmoittanut aikovansa järjestää ensi lauantaina juhlat 200 ihmiselle. Pääkaupunkiseudulla yli kymmenen hengen yleisötilaisuudet on kielletty, eikä yksityistilaisuuksien järjestämistä suositella.

Uutiset voivat lisätä vaatimuksia kovemmista rajoituksista ja rangaistuksista, mutta parempi olisi, jos ihmiset tulisivat itse järkiinsä. Tällaisten juhlien järjestäminen ja niihin osallistuminen on tässä tilanteessa vaarallista ja täysin vastuutonta.

