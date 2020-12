Sote-uudistus on riisuttu, myöhässä ja yhä epävarma

Hallitus on ottanut opiksi edellisten kausien takaiskuista ja yrittää saada riisutun sote-mallin läpi eduskunnassa.

Pitkään vatvottu sote-uudistus otti tiistaina merkittävän askeleen, kun hallituksen laki­esitys uudistuksesta eteni edus­kunnan käsittelyyn.

Sanna Marinin (sd) hallitus on ottanut opikseen uudistuksen kompuroinneista kahdella edellisellä vaalikaudella. Hallitus korostaa, että edellisten kausien perustus­lailliset ongelmat on nyt korjattu. Hyvä niin, sillä uudistus on tarpeen ja jo selvästi myöhässä.