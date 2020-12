Joulun ei-toivottu vieras tänä vuonna on koronavirus. Juhlaa onkin syytä viettää lähipiirissä.

Sairaalahoidossa on korona­viruksen vuoksi jo enemmän ihmisiä kuin viime keväänä. Vaikka luvut eivät vielä vaikuta dramaattisilta eikä terveyden­huollon kapasiteetti ole ylittymässä, kehityksen suunta ja sen nopeus ovat huolestuttavia. Viran­omaisten mukaan sairaala­hoidossa ollaan ”veitsen­terällä”.

Kaksi seuraavaa viikkoa näyttävät, saadaanko epidemia hallintaan. Toisin kuin keväällä, epidemia on nyt leviämis- tai kiihtymisvaiheessa suurimmassa osassa maata eikä vain Uudellamaalla.

Riittävän ajoissa tehdyt rajoitukset ja niiden noudattaminen ovat paras tapa estää epidemian riistäytyminen käsistä. Se on myös maan talouden kannalta paras vaihtoehto. Pahin skenaario on, että joudutaan tekemään rajuja linjauksia yhteiskunnan sulkemisesta.

Joulun ei-toivottu vieras tänä vuonna on koronavirus. Joulua on syytä viettää lähipiirissä ja välttää matkustamista sukulaisiin. Varsinkin isovanhempien suojeleminen on tärkeää.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.