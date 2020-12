Korkein oikeus tyrmäsi Trumpin toiveet vaalituloksen muuttamisesta. Päätös vahvistaa tuomioistuimen arvovaltaa.

Yhdysvaltojen presidentinvaaleissa koetaan tärkeä etappi tänään maanantaina, kun kansan valitsemat valitsijat kokoontuvat omien osavaltioidensa pääkaupunkeihin äänestämään muodollisesti Yhdysvaltain seuraavasta presidentistä ja varapresidentistä. Useimmissa osavaltioissa valitsijoiden täytyy äänestää osavaltiossa enemmistön saanutta ehdokasta, mutta ei kaikissa. Niin kutsutuilla uskottomilla valitsijoilla ei tule kuitenkaan olemaan merkitystä, vaan Valkoiseen taloon lähetetään demokraatit Joe Biden ja Kamala Harris.

Perjantaina Trump koki nöyryyttävän takaiskun, kun korkein oikeus ei ottanut käsittelyyn Texasin osavaltion vetoomusta vaalien tuloksesta. Trump oli päätökseen pettynyt. ”Ei rohkeutta, ei viisautta”, hän twiittasi.

Korkeimman oikeuden äänestystulosta ei julkaistu, mutta siinä ei ollut eriävää mielipidettä, joten Trump ei ilmeisesti saanut puolelleen edes ketään kolmesta itse tuomioistuimeen nimittämästään tuomarista. Republikaaneilla on korkeimmassa oikeudessa enemmistö 6–3, mutta oikeistolaiset tuomarit eivät ole trumpilaisia radikaaleja vaan perustuslaillisia konservatiiveja.

Korkein oikeus näyttää kääntäneen Trumpille selkänsä ja asettuneen poliittisen pelin yläpuolelle. Se vahvistaa tuomioistuimen asemaa ja arvovaltaa, vaikka kiihkeimmät republikaanit sulkevat varmasti korvansa järjen ääneltä.

Tammikuussa Trump joutuu lähtemään Valkoisesta talosta, mutta Trumpin varjo ei aikoihin väisty Yhdysvaltojen politiikan yltä. Trumpilla on kymmeniä miljoonia uskollisia tukijoita, joita hän voi hyödyntää taloudellisesti ja poliittisesti. Republikaaninen puolue on tiukasti Trumpin nyrkissä. Amerikkalaiset valitsivat Joe Bidenin palauttamaan normaaliuden Valkoiseen taloon. Siinä on neljän viime vuoden jälkeen paljon tekemistä.

