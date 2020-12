Vaikeina aikoina Suomen vakauden ja turvallisuuden arvo nousee.

Koronaviruskriisi on muuttanut monta ­asiaa. Yksi niistä on suomalaisten muutto­liikkeen suunta. Suomalaisia on pitkään muuttanut pois maasta enemmän kuin heitä on muuttanut Suomeen. Viime vuosien suurin muutto­tappio oli 4 079 ihmistä vuonna 2016. Tänä vuonna tulijoita on kuitenkin ollut enemmän kuin lähtijöitä. Tilasto­keskuksen mukaan muutto­voittoa oli loka­kuun loppuun mennessä kertynyt 1 456 suomalaisen verran.

Ulkomailla asuu noin 300 000 Suomen kansalaista. Ulkosuomalaisia lasketaan olevan jopa kaksi miljoonaa. Heitä edustavan Suomi-seuran mukaan epävarma maailmantilanne on houkutellut suomalaisia takaisin Suomeen esimerkiksi Ruotsista, Britanniasta, Espanjasta ja Yhdysvalloista. Osa palaajista on eläkeläisiä, mutta joukossa on myös paljon työikäisiä.

Vaikeina aikoina Suomen vakauden ja turvallisuuden arvo nousee. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinne tunturin.

