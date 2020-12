Suomalaiset, kuten Väinö Linna aikanaan, karsastavat yhä yhteiskunnallisia ulkokuoria ja uskovat, että ihmisenä oleminen on jotain muuta kuin oppiarvot, tittelit tai asemat.

Väinö Valtteri Linna syntyi 20. joulukuuta 1920 perheensä seitsemäntenä lapsena ja kolmantena Väinö Linnana. Tulevan kansalliskirjailijan vanhemmat veljet Väinö Ilmari ja Väinö Olavi olivat menehtyneet tuberkuloosiin. Se oli siihen aikaan monen pikkulapsen kuolinsyy, varsinkin köyhissä perheissä.

Linnan perheeseen syntyi kaikkiaan kymmenen lasta, joista kaksi kuoli vauvaiässä ja kolmas 11-vuotiaana. Sellainen ei ollut tavatonta niihin aikoihin, jolloin melkein joka kymmenes lapsi kuoli alle viisivuotiaana.

Linnan perheen tilanne huononi entisestään, kun teurastajana työskennellyt isä menehtyi Väinön ollessa seitsenvuotias. Perhe eli pienessä mökissä, ja äiti kävi töissä kartanolla, jonka pelloilla Väinökin työskenteli päiväläispoikana.

Tällaisista lähtökohdista hyväpäinen ja sisukas poika kohosi itsenäisen Suomen tärkeimmäksi kirjailijaksi. Se ei tarkoita kirjallista arvoa, joka sekin oli huomattava, vaan Linnan merkitystä kansalliselle itseymmärrykselle. Linna jatkoi suomalaisuuden kertomusta siitä, mihin Aleksis Kivi oli sen jättänyt, ja kirjoitti kansakunnan suuren tarinan peltojen raivauksesta sotien kautta kehitykseen ja kaupungistumiseen.

Linna ei koskaan unohtanut lähtökohtiaan. Hänen kuvaamansa maailma jakautui aina kouluja käyneisiin ja tavalliseen kansaan. Linnalla herrojen sokeus on usein suurta, niin on myös kansan katkeruus. Eikä koskaan ole epäilystä siitä, kummalla puolella kirjailijan sympatia on. Linnan kuvaus ei ole kuitenkaan mustavalkoista, vaan hyviä ja pahoja riittää eri puolille. Luokkaerot ovat suuria, ihmisyys vielä suurempi.

Tarkkasilmäisenä tarkkailijana Linna tavoitti jotain keskeistä suomalaisuudesta, mutta yhtä lailla hän kirjoillaan loi ja vei eteenpäin tuota suomalaisuutta niin, että jotkut kirjailijalle olennaiset teemat on helppo tunnistaa vielä 2020-luvun Suomestakin – esimerkiksi herraskaisuuden karsastaminen, sydämensivistyksen arvostus ja reilu meininki.

Suomalaiset, kuten Väinö Linna aikanaan, karsastavat yhä yhteiskunnallisia ulkokuoria ja uskovat, että ihmisenä oleminen on jotain muuta kuin oppiarvot, tittelit tai asemat – jotain enemmän.

Linnaan voi liittyä myös suomalaisten poikkeuksellisen vahva tasa-arvoeetos. Hyvinvointivaltio ei ole suomalaisille pelkästään tapa järjestää verotus ja palvelurakenne; se on moraalinen asia.

On Täällä Pohjantähden alla luettu tai ei, yhteiskunnallisia asioita ajatellessaan suomalainen tietää, mihin liian suuret yhteiskunnalliset erot voivat pahimmillaan johtaa – ja miten valtavasti maassa on sadassa vuodessa yhdessä tekemällä saavutettu.

Sadassa vuodessa tapahtunut kehitys näkyy esimerkiksi lapsikuolleisuudessa, joka on pudonnut kahteen lapseen tuhannesta syntyvästä. Nyt imeväisikäisten kuolleisuus on Suomessa alhaisempi kuin missään muussa maailman maassa.

