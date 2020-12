Työperäistä maahanmuuttoa on syytä uudistaa. Muuten Suomi menettää nekin ihmiset, jotka tänne tahtovat – puhumattakaan siitä, että houkuttelisimme Suomeen uusia osaajia.

Tilaajille

Yhdysvaltalaisen pääomasijoittajan Caterina Faken tapaus (HS 19.12.) on esimerkki siitä, millaisiin vaikeuksiin maahan haluava voi törmätä silloinkin, kun Suomella luulisi olevan halu avata ovet niin auki kuin mahdollista.

Fake on Piilaaksossa menestynyt yrittäjä, joka on yhdessä suomalaisen puolisonsa Jyri Engeströmin kanssa tukenut suomalaisia start up -yrityksiä ja alan Slush-tapahtumaa. Hän oli toinen Flickr-verkkosivuston perustajista, mikä sai Time-lehden nostamaan hänet vuonna 2006 maailman sadan vaikutusvaltaisimman ihmisen listalle.