Venäjän hallinto presidentti Vladimir Putinista lähtien sai porttikiellon olympialaisiin ja MM-kisoihin, mutta päätökseen jäi pieni takaportti.

Urheilun välitystuomioistuin CAS antoi 17. joulukuuta merkittävän päätöksen.

Kansainvälinen antidopingtoimisto Wada kielsi vuosi sitten Venäjältä osallistumisoikeuden neljäksi vuodeksi olympialaisiin ja maailmanmestaruuskisoihin.

Syynä oli muun muassa dopingtietojen väärentäminen ja viime kädessä Venäjän valtiojohtoinen dopingohjelma, joka alkoi paljastua Sotšin vuoden 2014 olympialaisten jälkeen.

Venäjä valitti Wadan langettamasta rangaistuksesta, ja CAS lyhensi sitä kahdella vuodella.

Etenkin Yhdysvalloissa ja Britanniassa CAS:n päätöstä on arvosteltu lepsuudesta, mutta siinä on paljon hyvääkin. Oleellista on, että Wadan näyttö Venäjää vastaa piti myös välitystuomioistuimessa.

Lisäksi CAS:n päätös oli jämäkkä ja looginen, vaikka rangaistus lyheni.

Rangaistus kohdistuu aiempaa selvemmin Venäjän hallintoon ja valtioon ja kunnioittaa ihmisoikeuksia, jollainen oikeus urheilemiseen myös on.

Välitystuomioistuimen päätöksen mukaan venäläisurheilijat eivät ole lähtökohtaisesti syyllisiä dopingiin, vaan osallistumiskiellossa ovat eri prosesseissa syyllisiksi todetut urheilijat.

Venäjän lippu tai kansallistunnus ei saa näkyä arvokisoissa, eikä kansallishymniä soiteta. Lisäksi CAS antoi Venäjän hallinnolle presidentti Vladimir Putinista lähtien porttikiellon olympialaisiin ja MM-kisoihin.

CAS jätti Venäjän johdolle kuitenkin pienen takaportin päästä kisavieraaksi. Asia on ajankohtainen myös Suomessa keväällä 2022, kun Tampere ja Helsinki isännöivät jääkiekon MM-kisoja.

Kisojen isäntämaan pääministeri Sanna Marin (sd) voi nimittäin kutsua venäläisen kollegansa vieraakseen kotikaupunkinsa Tampereen uuteen monitoimiareenaan.

Ajatus urheilun ja politiikan erillisyydestä saisi taas kyytiä, kun Tampereen ylpeys Uros Live -areena ja MM-jääkiekko toimisivat diplomatian näyttämönä.

Pääkirjoitukset ovat HS:n kannanottoja ajankohtaiseen aiheeseen. Kirjoitukset laatii HS:n pääkirjoitustoimitus, ja ne heijastavat lehden periaatelinjaa.