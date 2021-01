Bidenilla on kova tehtävä palauttaa Yhdysvaltojen uskottavuus

Rynnäkkö amerikkalaisen demokratian sydämeen Yhdysvaltain kongressiin oli kyyninen mutta samaan aikaan looginen jatko Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin vuosia lietsomalle epävakaudelle.

Syy kriisiin ei ole vain Trumpissa, republikaaneissa tai edes äärioikeistossa. Syvä kahtiajako ja epäluottamus on amerikkalaisen poliittisen järjestelmän yhteinen saavutus. Siksi myös demokraattien on otettava kriisi vakavasti ja ymmärrettävä, mihin puolueen oman eliitin valtapeli on vuosikymmenien saatossa vienyt Yhdysvaltoja.