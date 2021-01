Yksi rokotevastaisia näkemyksiä vahvistava väärä tulkinta on se, että rokotteista kieltäytyviä olisi paljon ja joukko kasvaisi. Tämä ei ole kyselyjen mukaan totta.

Yhteiskunnan jäsenininä yksilöillä on velvollisuuksia. Verot on maksettava ja lakeja on noudatettava. Kansalaisilla on myös paljon vapauksia, joita nimen­omaan vapauksina suojellaan.

Korona-aika on nostanut konkreettisesti esille koko skaalan yksilön suojelluimmista vapauksista aina häneen kohdistuviin pakkoihin saakka. Erilaiset pandemian leviämistä ehkäisemään tarkoitetut rajoitukset ovat kaventaneet vapauksien aluetta siinä odotuksessa, että vapauksia ei tarvitse tulevaisuudessa rajoittaa voimakkaammin.