Tipattoman tammikuun suosio on kasvanut

Alkoholittoman kuukauden terveyshyödyt vaikuttavat koko vuoteen ja kansanterveyteen.

Ehkäisevän päihde­työn Ehyt ry:n teettämän kyselyn mukaan alko­holia käyttävistä kansalaisista 18 prosenttia vietti tipatonta tammi­kuuta vuonna 2020. Edellis­vuonna vastaava luku oli 12 prosenttia, ja vuonna 2018 tipatonta vietti 11 prosenttia kansalaisista. Ehyt ry:n mukaan peräti 58 prosenttia tipattoman viettäjistä jatkoi sitä vielä helmi­kuun puolelle. Terveys­hyödyt vaikuttavat näin ollen koko vuoteen ja kansant­erveyteen.

Tänä vuonna tipattoman tammikuun suosio jatkaa kasvuaan, vaikkei siitä olekaan tieteellistä tutkimusta. Tipaton tammikuu on suomalainen perinne, joka on jatkunut vuosikymmeniä. Tipattomuus liittyy myös yleisempään trendiin. Alkoholin kokonaiskulutus on ollut pitkään laskussa – erityisesti nuorten keskuudessa.

Älylaitteiden avulla ihmiset ovat entistä hanakampia seuraamaan omaa hyvinvointiaan. Pidättäytyminen alkoholista, päivittäinen liikunta ja fyysinen rasitus parantavat muun muassa unen laatua.

