Virusmutaatioiden leviämisen estämiseksi tiukemmat rajoitukset rajaliikenteelle ovat nyt tarpeen. Lyhytkestoisilla ja tarkasti rajatuilla toimilla voitetaan myös aikaa, kun samaan aikaan rokotukset etenevät.

Koronavirus­pandemian torjunta on onnistunut Suomessa toistaiseksi hyvin. Keväällä taudin ensimmäistä aaltoa hillittiin järeillä toimilla valmius­lain nojalla. Syksyllä toinen aalto eteni nopeasti, mutta sekin saatiin hallintaan.

Tähän asti päättäjien on pitänyt yrittää tasapainottaa kahta asiaa: toisaalta on estettävä tartuntojen leviäminen, toisaalta on minimoitava rajoitusten ­aiheuttamat haitat – kuten taloudelliset tappiot ja ihmisten elämän vaikeutuminen.