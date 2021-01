Uudellamaalla syntyi viime vuonna hieman enemmän vauvoja kuin vuonna 2019. Vaikka kasvua oli vain vähän, se kertoo tärkeästä suunnanmuutoksesta.

Lukuisten ikävien uutisten joukkoon saatiin keski­viikkona iloinen uutinen Uudelta­maalta: syntyvyys kääntyi viime vuonna hienoiseen nousuun.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) alueella syntyi kaikkiaan 15 753 lasta, kun edellisenä vuonna syntyneitä oli 15 549. Kasvua ­kertyi siten 1,3 prosenttia. Vaikka muutos on pieni, se kertoo tärkeästä suunnanmuutoksesta.

Syntyvyys on laskenut jyrkästi kymmenen viime vuotta koko maassa. Lapsia on viime vuosina syntynyt yhtä vähän kuin 1860-luvun nälkävuosina. Hedelmällisyysluku on noin 1,35 lasta naista kohden, kun se vuonna 2010 oli vielä 1,87.

Nyt näyttää siltä, että pohjakosketus olisi saavutettu. Toivottavasti käänne on pysyvä, sillä väestön hupenemisesta aiheutuu yhteiskunnalle monenlaisia ongelmia.

Vielä ei tiedetä, miten koronavirusepidemia on vaikuttanut syntyvyyteen. Yleensä epävarmuus ei kannusta lisääntymään.

