Ruotsin Nato-keskustelu on aina myös Suomen asia

Ruotsissa käydään vilkasta Nato-keskustelua, mutta sen syyt ovat enemmän sisä- kuin turvallisuus­politiikassa. Keskustelua pitää joka tapauksessa seurata, sillä Suomen on vaikea pitää Natoa koskevia ratkaisuja vain omissa käsissään

Ruotsissa on käyty viime viikot vilkasta Nato-keskustelua, jossa Ruotsin puolustus­hallinnolle on jäänyt sivusta­seuraajan rooli. Kyse on ollut pitkälti sisä­politiikasta – mutta kun naapuri puhuu turvallisuus­politiikasta, Suomessakin ollaan kuulolla.